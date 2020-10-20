كشف أحد كبار الأطباء البريطانيين أنه من المحتمل ألا يختفي فايروس كورونا أبدًا ولن يوقفه اللقاح تمامًا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس، متحدثًا إلى أعضاء مجلس اللوردات اليوم، إنه يعتقد أن الفايروس سيصبح يومًا ما مثل الإنفلونزا ويسبب تفشي المرض كل عام.

وقال إن الوزراء والخبراء يجب أن يتوقفوا عن «الوعود المفرطة»، وأن يكونوا واقعيين بشأن آفاق اللقاح والجدول الزمني المحتمل للقاح.

وأضاف السير باتريك أنه من غير المحتمل أن تنتهي موجة الفايروس قبل الربيع، مرددًا تحذيراته السابقة وزميله البروفيسور كريس ويتي من أن معركة Covid-19 ستكون طويلة.

وأكد السير باتريك أنه لا يزال يعتقد أن جائحة الإنفلونزا هي أكبر تهديد للمملكة المتحدة، وأن مكتبه أنشأ نظامًا ثانيًا في حالة حدوث أزمة أخرى قبل انتهاء وباء فايروس كورونا.