فيما تجري عدد من دول العالم الأبحاث للوصول إلى لقاح كورونا، أعلنت إيرلندا عن بعض أصعب قيود الفايروس في أوروبا، بإغلاق متاجر التجزئة، وتقيد خدمات المطاعم بـ«take away» وعدم تنقل السكان لأكثر من خمسة كيلومترات من منازلهم.

وفرضت إيرلندا واحدة من أطول عمليات الإغلاق في أوروبا والتي ستستمر لـ6 أسابيع، خلال أول زيادة في عدد حالات الإصابة بالفايروس وتشديد القيود على مدى الأسابيع الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء ميشيل مارتن أنه «في محاولة لكبح الفايروس، قدمنا ​​بالفعل ما قد يكون النظام الأكثر صرامة في أوروبا»، مبينا أنه على عكس الإغلاق الأول، ستبقى المدارس هذه المرة مفتوحة وسيُسمح باستمرار الخدمات الأساسية مثل البناء، مع نقل البلاد إلى أعلى مستوى من القيود، المستوى 5، لمدة ستة أسابيع.