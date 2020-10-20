تواصل الجهات الأمنية المصرية فحص 3 فيديوهات نشرتها مطربة مغمورة متهمة بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض من خلالها على الفسق والفجور عبر حسابات جديدة.

وكشفت صحيفة الوطن المصرية أن المتهمة أنكرت علاقتها بهذه الحسابات، وأكدت أن هناك بعض الأشخاص يحملون الفيديوهات الخاص بها للاستفادة ماديا.

وزعمت المتهمة أن هذه الفيديوهات كانت على هاتفها الشخصي وتمت سرقته منذ شهر ونصف، ولم تحرر محضرا بواقعة السرقة.

وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المطربة و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب، كشفت تفاصيل جديدة في واقعة القبض على 4 فتيات وشاب بالقاهرة، بينهم مطربة مغمورة، سبق اتهامها في 5 قضايا، تبلغ من العمر 32 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الـ5، من بينهم المطربة ومدير أعمالها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.