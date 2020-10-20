أوضحت الدراسات أن النساء أكثر عرضة بنسبة 15% لأضرار تناول الوجبات الخفيفة مقارنة بالرجال، وأن الإفراط فيها يسبب عدداً من الأخطار الصحية في مقدمتها السمنة وزيادة السعرات الحرارية، التي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وضعف صحة القلب، وحدد موقع «إم إس إن» الإلكتروني، أكثر مجموعات الوجبات الخفيفة ضرراً بالنسبة للنساء.وربطت الدراسات الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية بأمراض القلب التي تعتبر السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة. ووجدت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي تناولن علبة مشروبات سكرية في اليوم الواحد كان لديهن خطر الإصابة بالنقرس بـ75% مقارنة بالنساء اللواتي لا يتناولن هذه الأنواع من المشروبات.5 وجبات خفيفة أكثر ضرراً على النساء:- اللحوم المصنعة- الآيس كريم- ألواح إنقاص الوزن- البطاطس المقلية- المشروبات السكرية