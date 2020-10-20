بين سريرة نفس وسرير المرض؛ رحلة حياة ورحيل إنسان.. وبين «تكنيك» صحفي و«تكتيك» رئيس تحرير؛ هناك ربع قرن لمهني استهوته فكرة التميز على منابر القلم.. وبين الصفوف الخلفية بمجلة اليمامة؛ إلى القيادي الأول في صحيفة «الرياض».. وبين معاداة النمطية والصمت المجلجل؛ دافع عن مبادئ الحقبة الثقافية في الثمانينات الميلادية.. إنه الكاتب والصحفي الراحل فهد العبدالكريم.كتب ليبقى صوته حياً بعد رحيله، فلم يمت في النفوس ولم يُنسَ.. أراد أن يبقى صامداً في وجه الفناء، موقراً للبعدين الجمالي والإنساني، ومرتقياً بذوق الإنسان بين هسهسة أوراق الشجر، وتغريدة عصفورة هامت بلحنها، ولمعة ضوء على وجه ماء يترقرق، فرحل مردداً: «دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان».وعندما طرح قضايا المجتمع وهمومه؛ أعطى مساحة أكبر للرأي وحريته المنضبطة.. ولما كانت نشأة الصحافة بالأدباء المصلحين؛ توخى مناقشة مثالب المجتمع، وتلمس ما تفشى من قصور وما يعانيه من تقصير.. ومع الجزء الأبسط من حقوق القارئ؛ أوصل قضاياه الصحفية على بساط مخملي، وفتح المجالات لمتطلباته دون تعارض مع الدين والعادات.من عشق الصحافة وروائح مطابعها؛ لم يستطع مفارقتها، فرسم لوحات من فن الحياة.. وعندما امتلك بوصلة المهنة ومجدافها؛ تعلم كيف يستلهم خطى الكَتَبة وقادة الرأي والفكر.. ولما امتهن الثلاثية المهنية «السياسة والإعلام والثقافة»؛ لم يقحم نفسه في أزمات الإقصاء من المشهد.. شجرة مثمرة للإحساس المهني نهلت منها الأقلام الصحفية.مع أهله وأبنائه وأحبائه؛ كتلة طاقات من الحب واللطف والطمأنينة والأمان والعطاء والتوجيه، وحين كانوا في وجدانه؛ عاش تفاصيل حياتهم ودقائقها.. أما مع زملائه؛ فجمع بين الوقار والرزانة والتعليقات الساخرة، يقبعون في مكتبه للاستمتاع بالقصائد والقفشات والغرائب، ويشنفون آذانهم في لحظات تجلٍّ مع مزامير داود، أو الصلاة خلفه حين يتغنى بآي القرآن بصوته الشجي.أما مع مرضه المزمن الذي دهمه دون استئذان وأراد السيطرة عليه؛ فتدلى من أرجوحة الأيام لصياغة فرحة خاصة بالغناء للنوافذ والعابرين.. وعند ألم الداء روى ابتسامته للناس فنقلوها عنه.. ومع الدواء والأمل؛ هناك قوة إيمان ورضى نفس، فهزم ذلك الوحش القاتل.. رجل جعل من العزيمة تعبيراً صادقاً عن روح صاحبها.