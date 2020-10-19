بعدما أصيبت بسكتة دماغية، استيقظت سيدة بريطانية من غيبوبتها وهي تعتقد بأنها اختطفت وأنها لا تزال في عام 1988. وبحسب موقع «24ae»، أصيبت ستيفي كارفر (36 عاماً) بسكتة دماغية أثناء عودتها من العمل إلى المنزل، وتوقع الأطباء بأن فرصتها في النجاة لا تتعدى 2%. وخضعت لعملية جراحية عاجلة لإيقاف النزيف في دماغها ودخلت في غيبوبة لمدة أسبوع بعد انتهاء الجراحة.وعندما استفاقت من غيبوبتها، كانت قد فقدت جزءاً كبيراً من ذاكرتها، وظنت أنها مختطفة في المستشفى وأنها لا تزال في عام 1988. ومرت ستيفي بوقت عصيب بعد استيقاظها، حيث بدأت بالهذيان، ولم تكن قادرة على تذكر عائلتها. وأمضت 3 أشهر من العلاج لتعلم المشي والتحدث والقراءة.