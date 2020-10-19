أطلقت شركة قوقل الأمريكية ميزة جديدة تتيح التعرف على أغنية عن طريق الطنين أو الصفير أو الغناء أو الدندنة.ويحتاج المستخدمون فقط إلى النقر على المايكروفون في شريط البحث في تطبيق مساعد «قوقل»، وقول «ما هذه الأغنية؟»، أو مخاطبة مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم بقول «مرحبا قوقل، ما هذه الأغنية؟» قبل غنائها. وتعرض الأداة الجديدة المطابقات المحتملة بدون كلمات أو حتى أداء مثالي، وتساعد المستخدم على تحديد الأغنية التي يريدها.وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الاختبارات نجحت في تحديد 60% من الأغاني التي يتم نطقها أو غناؤها باستخدام تطبيق Google Assistant للهاتف المحمول.