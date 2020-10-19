حققت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكي إنجازاً عالمياً، بحصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة. وقالت الجهة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، إن المالكي هي أول امرأة سعودية تحقق لقباً فردياً من هذا النوع.واستعرضت اللوحة صورتين عملاقتين للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. واستخدمت المالكي نحو 4.5 كلغ فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على 4 أطياف مختلفة من اللون البني، وزينت إطار اللوحة بزخرفة السدو، الذي يعد أحد أنواع النسيج في شبه الجزيرة العربية، ويمثل في المملكة جزءاً من واجهات التراث الوطني، وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي، بحسب منظمة اليونسكو.