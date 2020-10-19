تشير أبحاث أجريت في جامعة كاليفورنيا إلى أن إدمان الأطفال والشبان الصغار الهواتف الذكية قد لا يكون ضاراً كما كان يعتقد سابقاً، ويعتقد العلماء أن استخدام الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية يمكن أن يكون مفيداً بالفعل للصحة العقلية للصغار.وركز الباحثون على مقدار الوقت الذي يستخدم فيه الشبان والأطفال الهواتف الذكية، والطرق التي يستخدمون فيها هذه الأجهزة. ووجدت الدراسة أن المراسلة عبر تطبيقات الهاتف الذكي مثل واتساب، تمكن الأطفال والمراهقين من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، ما يعود بالنفع على صحتهم العقلية.