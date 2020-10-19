صُدم طبيب لبناني (40 عاما)، قضى دراسته وعمله في ألمانيا، من العائق الذي حال بينه وبين حصوله على الجنسية الألمانية.

وكانت الصدمة في بساطة موقف حصل له، بعد أن نجح في جميع اختبارات الحصول على الجنسية الألمانية، لكن رفضه مصافحة الموظفة التي سلمته الجنسية، أفقده مراده.

وحسب موقع Rt، قضت محكمة ألمانية يوم (الجمعة) الماضي بعدم حصول الطبيب المسلم الذي رفض مصافحة امرأة على الجنسية الألمانية، إذ قال الطبيب إنه يرفض مصافحة النساء لأسباب دينية. وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في بادن فورتمبيرغ، أن "رفض المصافحة استنادا إلى مفاهيم أصولية مرتبطة بالثقافة والقيم التي ترى في المرأة خطرا للإغواء الجنسي هي بمثابة رفض للاندماج في ظروف المعيشة الألمانية".

وكان الطبيب قد درس الطب في ألمانيا، ويعمل في عيادة ألمانية، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية عام 2012، وحينها وقع على إعلانه الولاء لقيم الدستور الألماني التي ترفض التطرف، واجتاز اختبارات الحصول على الجنسية بأعلى الدرجات.