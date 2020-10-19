أعلنت بريطانيا أن الملكة إليزابيث الثانية أصدرت عفوا عن ستيفن غالانت، المدان بالقتل، والذي أوقف إرهابياً على جسر لندن في عام 2019.

وتلقى ستيفن غالانت (42 عاما)، والذي خاطر بحياته للتصدي للمهاجم الإرهابي عثمان خان، عفوا ملكيا، وسيتم بموجبه تخفيض عقوبته البالغة 17 عاما إلى 10 أشهر، كما سيمنح فرصة الإفراج المشروط في يونيو القادم، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وقالت وزارة العدل إن الملكة نُصحت بمنح هذا العفو نتيجة «تصرف غالانت الاستثنائي الشجاع الذي ساعد في إنقاذ حياة الناس على الرغم من المخاطر الهائلة التي واجهها».

وكان غالانت متوجها لحضور مؤتمر إعادة تأهيل السجناء يوم الهجوم، والذي دعي إليه الإرهابي أيضا، وهاجم خان منسقي المؤتمر بسكينتين اثنتين واستخدم غالانت نابا حيوانيا لوقفه.

وكان آخر قاتل حصل على عفو ملكي هو القائد السابق للجيش الجمهوري الإيرلندي شون أوكالاغان، الذي أُطلق سراحه منذ نحو 25 عاما.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي نفذه عثمان خان (28 عاما)، وهو سجين سابق أدين بجرائم متعلقة بالإرهاب، عن مقتل اثنين من المارة وإصابة 3 آخرين طعنًا.

وكان قد خرج من السجن شريطة أن يظل تحت المراقبة، وقُتل برصاص الشرطة، لكن ليس قبل أن يقتل جاك ميريت (25 عامًا) وساسكيا جونز (23 عامًا)، وكلاهما كانا جزءًا من مخطط التعلم معًا لمساعدة السجناء في الوصول إلى التعليم.

وقال متحدث باسم وزارة العدل: «منح المستشار القانوني للحكومة ستيفن غالانت امتيازًا ملكيًا للرحمة بتخفيض الحد الأدنى لبقية مدة المحكومية المتبقية لمدة 10 أشهر تقديراً لأفعاله الشجاعة بشكل استثنائي، والتي ساعدت في إنقاذ حياة الناس على الرغم من المخاطر الهائلة التي تعرض لها».