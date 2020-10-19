انفجرت قنبلة ضخمة ألقتها بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية بعد اكتشافها في إحدى القنوات المائية في بولندا.

وبحسب «سي إن إن»، يبلغ وزن القنبلة نحو 12 ألف رطل (5443 كيلوغراما)، وتعتبر هي الأكبر التي عثر عليها في بولندا حتى الآن.

ويعتقد أن القنبلة قد استخدمت في غارة نفذتها القوات البريطانية ضد السفينة الألمانية «لوتسو».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البولندية إن البحرية البولندية حاولت نزع فتيلها يوم الثلاثاء الماضي عن طريق الاحتراق، وهي طريقة تتضمن تسخين مادة متفجرة حتى تحترق، بدلاً من تفجيرها.

لكن القنبلة انفجرت في القناة بالقرب من مدينة سونيوجسي الساحلية، ما أدى إلى تصاعد عمود ضخم من المياه.

ونوه المتحدث إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار، مضيفًا: «كل خطوة في العملية كانت تحت السيطرة».