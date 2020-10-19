بإطلالة «كاجوال»، لفت النجم تامر حسني الأنظار، خلال تصدره غلاف ألبومه الغنائي الجديد «خليك فولاذي»، بسترة متعددة الألوان و«تيشرت» أبيض، مع بنطلون جينز قاتم اللون، وساعة فارهة تزين ذراعه الأيسر، يصل سعرها إلى مليون و885 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 8.287.876 ريالا سعوديا.

وتتميز الساعة بأنها مصنوعة من الكريستال الياقوتي الشفاف، بواسطة متخصصين عالميين في استعمال هذه المادة، بحسب ما ذكره موقع watch site.

وأعلن الفنان تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، طرح أغنية «مبطلناش إحساس»، من ألبومه الجديد «خليك فولاذي».