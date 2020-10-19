غرمت الجهات المختصة في بريطانيا الخطوط الجوية البريطانية بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار)، بسبب خرق البيانات في عام 2018، الذي كشف التفاصيل الشخصية والمالية لنحو 429612 من عملاء الشركة. وبعد تحقيق امتد لمدة عامين تقريباً، خلص مكتب مفوض المعلومات البريطاني إلى أن الخطوط الجوية البريطانية لم يكن لديها تدابير أمنية كافية لمعالجة كميات كبرى من البيانات الشخصية. وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني: «إن الفشل يمثل خرقًا لقانون حماية البيانات وتستند الغرامة إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)».وخُفضت الغرامة البالغة قيمتها 183 مليون جنيه إسترليني المفروضة على الخطوط الجوية البريطانية إلى 20 مليون جنيه إسترليني.