أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بإبعاد مذيعة لبنانية، للمصلحة العامة، وإحالتها إلى إدارة الإبعاد، بسبب قيامها بنشر صور لها بشكل «مبتذل ومسيء للآداب العامة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة «القبس» الكويتية، عن مصادر أمنية قولها إن «وزارة الداخلية أصدرت قرارها، اليوم»، موضحة أن «الصور التي تنشرها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة هي السبب الرئيسي وراء ذلك الإبعاد».

وأشارت المصادر إلى أن «الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد. وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهة إلى بيروت».