في مسعى لمحاصرة مشاهير انستغرام، أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أن خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام (المملوكة لشركة فيسبوك) وافقت على اتخاذ إجراءات للقضاء على الإعلانات المخفية لما يسمى بالمؤثرين على منصتها.وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في بيان، الجمعة، «إن الخطوة تُصعِّب على الناس نشر إعلان على إنستغرام دون التصريح بذلك». ولفتت إلى أن إنستغرام ستستخدم التقنية لتحديد متى قد يكون المستخدمون لم يكتشفوا بوضوح أن المنشور إعلاني.وفيما وصفته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بأنه تحول مهم في سلوك منصة التواصل الاجتماعي المهمة، تعهدت (فيسبوك إيرلندا) – التي تُشغِّل إنستغرام في بريطانيا – بفعل حزمة من التغييرات.وأضافت أنها تحقق في المخاوف المتعلقة بأن عدداً كبيراً جداً من المؤثرين ينشرون محتوى عن الشركات دون توضيح أنهم حصلوا على أموال، أو حصلوا على حوافز أخرى لفعل ذلك. وسيتعين على المؤثرين التأكيد والإفصاح عما إذا كانوا قد تلقوا أي حوافز للترويج لمنتج أو خدمة.