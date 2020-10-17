يمكنك الآن امتلاك طائرة حربية بعد إكمال متطلبات معينة شريطة أن تكون دون أجهزة الإطلاق أو الأجهزة الحربية.هذا ما أكده الكابتن الطيار عبدالله الشريف لعكاظ، موضحا: «وردتني أسئلة هل يمكن أن امتلك طائرة حربية؟ والجواب نعم ولكن بدون أجهزة إطلاق أو أجهزة حربية، حيث يوجد كثير من الأنواع مثل L-39 وغيرها ويمكن التدريب عليها بعد متطلبات معينة وامتلاكها وأسعارها تتراوح من بين ٢٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف دولار».وأبان الشريف: «تخصص مدينة الباكركي في نيومكسيكو الولايات المتحدة الأمريكية بالتدريب على تلك الطائرات واقتنائها إذا رغب العميل ومن المتطلبات أن يكون طيار رخصة خاصة وأجهزة وإجمالي ساعات الطيران ١٠٠٠ ساعة حتى يستطيع التدريب عليها».