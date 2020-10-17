في رسالة مفتوحة نشرها اليوم (الجمعة)، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة فايزر - Pfizer الأمريكية للأدوية ومديرها التنفيذي، ألبرت بورلا، أن الشركة تخطط للتقدم بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاحها الخاص بفايروس كورونا في الولايات المتحدة، في وقت مبكر من نوفمبر القادم.



وقال بورلا، في رسالته، إنه «مع افتراض وجود بيانات إيجابية، فإن شركة فايرز ستتقدم بطلب للحصول على تصريح (الاستخدام) في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تحقيق عنصر السلامة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر».



وأضاف بورلا أنه «ستتم مراجعة جميع البيانات الواردة في طلبنا بالولايات المتحدة، ليس فقط من قبل علماء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ولكن أيضاً من خلال لجنة خارجية من الخبراء المستقلين في اجتماع علني للوكالة». رغم ذلك أوضح بورلا أنه يجب عليهم إثبات نجاح اللقاح من أجل الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام العام. وأكد أنه «يجب أولاً أن يثبت اللقاح فعاليته، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من فايروس كورونا لدى غالبية المرضى الذين تم تطعيمهم على الأقل».



وأوضح بورلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطلب من الشركات تقديم بيانات السلامة لمدة شهرين على نصف المشاركين في التجربة بعد الجرعة النهائية من اللقاح، وبناءً على تسجيلهم في التجربة الحالية ووتيرة الجرعات، يقدرون أنهم سيصلون إلى جميع المتطلبات بحلول الأسبوع الثالث من نوفمبر. وتوقع بورلا معرفة ما «إذا كان اللقاح سارياً أم لا بحلول نهاية أكتوبر».