عثر فتى يبلغ من العمر 12 عاماً على هيكل عظمي لديناصور يعود تاريخه إلى 69 مليون عاماً.

وكان ناثان هروشكين في نزهة مع والده في منطقة معروفة بوجود حفريات في ألبرتا، في كندا في شهر يوليو، حين رأى عظاماً تبرز من صخرة.

ونقل موقع «بي بي سي»، عن ناثان هروشكين قوله إنه حين أبصر العظام للمرة الأولى، ظلّ «عاجزاً عن الكلام»: «لم أشعر بحماس كبير، كنت في صدمة، عثرت فعلا على عظام ديناصور».

واهتم ناثان بالديناصورات منذ كان في السادسة من عمره، وطالما قصد مع والده محمية كندا الطبيعية في «بادلاندز» في ألبرتا.

وقبل عام، وجدا بقايا صغيرة من حفريات رجّح والده آنذاك إنها تساقطت من صخور في الأعالي.

فقرّر ناثان معاينة المكان هذا الصيف. وكانت العظام تبرز على جانب التلّ. وعندما نادى والده قائلاً:«أبي، عليك أن تصعد إلى هنا»، عرف الأب من نبرة صوت ابنه أنه وجد شيئاً.

وقال والده ديون هروشكين إن «العظام ظهرت حرفياً كأنها مصنوعة من الحجر».

«بدت كأنها نهاية عظم الفخذ، وكانت بارزة من الأرض».

وقال أمين عام «البيئة القديمة» في المتحف، فرنسوا تيريان في بيان: «سيساعدنا اكتشاف ناثان ووالده على سدّ هذه الفجوة الكبيرة في معرفتنا عن تطور الديناصورات».