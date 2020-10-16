يبحث الكثير من الأشخاص، عن وظائف دون جدوى، إما لعدم وجودها أو لصعوبتها، ولكن أعلنت إحدى الشركات، عن وظيفة سهلة تتمثل في تذوق البسكويت، مقابل راتب مغري.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، أن إحدى شركات البسكويت، أعلنت وظيفة تضمن لك راتبا يقدر بـ52 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 190 ألف ريال، مقابل تذوق البسكويت.

واحتوى جزء من نص إعلان الشركة على التالي: «إذا كنت تعتبر نفسك نوعا ما من الخبراء عندما يتعلق الأمر ببسكويت، فشركتنا تعلن عن وظيفة أحلامك»، بحسب «سبوتنيك» الروسي.

​وتأمل الشركة حاليًا، في إيجاد خبير تذوق جديد لضمان أن تكون كل قطعة بسكويت يصنعونها متضمنة النكهة الخاصة بالشركة، والمطلوب هو عمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع براتب يصل إلى 52 ألف دولار سنويًا.

وقالت الشركة: «نحن نبحث عن شخص لديه المهارات والخبرة والتجربة لضمان جودة منتجات الشركة، لذلك إذا كنت تعرف ما يلزم لصنع بسكويت استثنائي، فنحن نريد أن نسمع منك».