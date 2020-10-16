أعلنت الحكومة الفنلندية أن رئيسة الوزراء سانا مارين غادرت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل كـ«إجراء احترازي» جراء تعرضها المحتمل لفايروس كورونا.



وكانت مارين موجودة في البرلمان الفنلندي أوائل الأسبوع وعلى مقربة من نائب تبينت إصابته بفايروس كورونا.



وقال النائب الفنلندي توم باكالين -وهو عضو باللجنة الكبرى ولجنة الشؤون الخارجية - اليوم (الجمعة) إن الاختبارات أظهرت إصابته بالفايروس. وجار تعقب من كانوا على اتصال به.



وكتبت مارين على «تويتر» أنها طلبت من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تمثيل فنلندا لبقية القمة التي جرى افتتاحها (الخميس).



وعند عودتها لفنلندا سوف تخضع مارين لفحص وعزل ذاتي في مقرها الرئاسي.



وكانت مارين (34 عاماً) قد عزلت نفسها في مناسبات عدة العام الحالي ولكن حتى الآن لم تصب بالفايروس.