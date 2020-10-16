لقي 5 عناصر من المطلوبين أمنياً و«مسجلين خطر» حتفهم خلال حملة أمنية بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.



وفي التفاصيل تم تشكيل حملة أمنية لمباغتة العناصر المطلوبة، وبعد شعور المطلوبين باقتراب قوات الأمن قاموا بإطلاق وابل من النيران عليهم، وقامت القوات بالرد، وأسفرت المواجهة عن مقتل 5 أشخاص تبين أنهم مسجلون خطر، ومطلوبون على ذمة العديد من قضايا القتل والشروع في القتل وسرقة بالإكراه وحمل أسلحة من دون ترخيص.