ارتكبت فتاة أمريكية جريمة مروعة بحق صديقتها الحامل، بعدما شقت بطنها وسرقت جنينها من رحمها وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن القاتلة «باركر» البالغة من العمر 27 عاماً، تعرفت على صديقتها «ريجان» عبر الفيس بوك لمدة عامين، ثم أصبحتا صديقتين واقعياً.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الغيرة اشتعلت في قلب «باركر» عندما علمت بأن صديقتها «ريجان» الضحية حامل بشهرها الثامن بطفلتها الثانية وقد تلد في العاشر من نوفمبر المقبل، ما دفعها لاتخاذ قرار بقتل صديقتها وسرقة ابنها الجنين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة (البيان)، أن باركر زارت صديقتها صباح (الجمعة) الماضية، ثم أثناء حديثهما انقضت «الصديقة المجرمة» على الحامل بطعنات متكررة أردتها جثة مضرجة بالدم، ثم شقت بطنها، وسرقت الجنين من الرحم، وغادرت به فراراً إلى مستشفى قريب، وادعت أثناء حديثها لشرطي أوقفها في الطريق أنها ولدت في الطريق، وهو ما زعمته أيضاً للمستشفى الذي وصلت إليه.

غير أن الطفل فارق الحياة داخل المستشفى، فيما وصلت الشرطة في الوقت المناسب وألقت القبض على المجرمة.