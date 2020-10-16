أنقذت الشرطة الهندية رجلاً يبلغ من العمر 74 عاماً من مجمد وضعه شقيقه فيه، بعد أن افترضت عائلته أنه توفي، وكان بالاسوبرامانيان كومار في حالة صحية حرجة وطريح الفراش في قريته كاندامباتي بولاية تاميل نادو، عندما لاحظت أسرته أنه توقف عن الحركة وفقاً لما ذكرته صحيفة «نيو إنديا إكسبرس».

وطلبت الأسرة صندوق تجميد حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالجثمان لأداء الطقوس الأخيرة، وبعد ذلك عندما جاء موظف شركة صناديق التجميد لأخذ الصندوق، لاحظ أن «الجثمان» يرتجف وما يزال يتنفس.

وحين تحققوا من «الجثمان» أدركوا أن كومار ما يزال على قيد الحياة، وعلى الفور اتجهوا إلى مستشفى محلي في مدينة سالم، إذ ذكر الدكتور إنه يستجيب للعلاج.

وبحسب ما ذكرته (RT)، أشار التقرير الإعلامي المحلي إلى أن الرجل ظلَ في صندوق التجميد نحو 20 ساعة، قبل اكتشاف أنه لا يزال على قيد الحياة.