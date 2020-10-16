عادت فرقة البوب الكورية BTS لتصدر الترند العالمي، بالتزامن مع بدء عرض الفيلم الجديد للفرقة في دور السينما في 70 دولة؛ منها السعودية. وبدأ عرض الفيلم «Break the silence: the movie»، الذي كشفت عنه BTS من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الخميس) 15 أكتوبر في صالات السينما، بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة بسبب ظروف جائحة كورونا. واستعدت صالات السينما في المملكة مبكراً للإقبال المتوقع من قبل معجبي الفرقة الكورية، إذ وفرت أكثر من 160 عرضا يوميا خلال نهاية الأسبوع الحالية في مختلف الصالات حول المملكة.ويوثّق الفيلم تجربة الفرقة في الجولة العالمية التي قامت بها عام 2019 تحت عنوان «لوف يور سيلف: سبيك يورسيلف»، وتصدرها قائمة تصنيف بيلبورد لتصبح أول فرقة كورية تؤدي في مدرّج ويمبلي العملاق في لندن. ورصد الفيلم الجولة العالمية التي وقعت في لوس أنجليس، شيكاغو، نيويورك، ساو باولو، لندن، باريس، أوساكا، وشيزوكا ومن ثم في الرياض لتختم بسيئول. وقام فيلم «بريك ذا سايلنس» وبتصريح غير مسبق، بالتنقل مع «بي تي إس» طوال الجولة، لاكتشاف كل عضو من الفرقة خلف الستار. ويرى المشاهدون خارج المسرح جانبا آخر يبدأ فيها الأعضاء السبعة بسرد قصصهم الشخصية بصراحة غير مسبوقة. ويأخذ الفيلم المشاهدين في جولة على كواليس وتفاصيل حفلات BTS التي جالوا خلالها عواصم عدّة.وتحدث أعضاء الفرقة عن زياتهم للرياض خلال إحيائهم حفلا غنائيا في استاد الملك فهد، مبدين إعجابهم بالجمهور السعودي. وأكدوا أنهم كانوا متحفظين قبل زيارة بلد جديد مثل المملكة، إلا أن بمجرد هبوطهم في الرياض ورؤية المعجبين تغيرت نظرتهم وشعروا بأنهم في بلد منفتح على الحياة ومحب للفن.وBTS هي فرقة غنائية كورية استطاعت أن تكسر حواجز اللغة وتصل إلى العالمية على الرغم من صعوبة هذا الأمر.