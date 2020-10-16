برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشاركة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي، ورعاية مؤسسة «عكاظ» إعلامياً، افتتح عضو المجلس البلدي بجدة حسن بن سلطان بصفر اليوم (الخميس) برنامج «العصا الذهبية»، متضمناً الرسم والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج «أوفيس»، وتأليف «النوتة» الموسيقية والعزف، وصناعة العطور والصابون، وأعمال الخزف المختلفة، فضلاً عن البرنامج التدريبي لتعليم لغة برايل لزائري المبادرة.

و‏عرض المكفوفون تجاربهم الإبداعية في عدة مجالات، تزامناً مع «اليوم العالمي للكفيف».