اضطر عامل بريطاني في الثانية والأربعين من عمره إلى خلع اثنين من أسنانه بنفسه مستخدمًا في ذلك «كماشة»، كما احتسى مشروبًا كحوليًا ليكون بمثابة مخدر للألم.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المريض اضطر إلى خلع أسنانه بهذه الطريقة المروعة في غرفة نومه لعدم تمكنه من الحصول على موعد لدى طبيب أسنان جراء أزمة فايروس «كورونا»، كما أنه كان غير قادر على حجز موعد طارئ أو موعد لدى عيادة خاصة بعد أن فقد مصدر دخله خلال فترة الإغلاق التي فُرضت للسيطرة على تفشي الوباء.

ووصف المريض تجربة خلع أسنانه بأنها أسوأ شيء قام به في حياته، لافتاً إلى أنه اضطر لاحتساء كمية كبيرة من مشروب كحولي قبل أن يقدم على خلع السن الأول، ثم انتظر يومًا قبل خلع السن الثاني.