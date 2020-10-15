تمكنت الشرطة الهندية وموظفو الرعاية الاجتماعية من إنقاذ سيدة في الخامسة والثلاثين من عمرها بعد قيام زوجها باحتجازها داخل مرحاض وإجبارها على العيش في ظروف غير آدمية لمدة 18 شهراً، وذلك في مدينة «بانيبات» شمال «دلهي» ثاني أكبر المدن الهندية بعد مومباي.



يشار إلى أن الضحية أم لثلاثة أطفال، وألقت الشرطة المحلية القبض على زوجها للاشتباه في قيامه باحتجازها، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.



ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية ما مفاده أن الضحية أُجبرت على العيش في ظروف غير إنسانية، فضلاً عن أن زوجها كان يحرمها من الطعام والمياه لمدة يمكن أن تصل إلى أيام في كل مرة.



وكان سكان محليون قد أبلغوا مسؤولة حماية المرأة بالمنطقة بشأن الحالة المأساوية للزوجة، وأبلغت المسؤولة بدورها الشرطة وتوجهت برفقة ضباط إلى المرحاض الموجود بجانب منزل الزوجين والذي كانت الضحية مُحتجزة بداخله؛ ولدى وصولهم إلى هناك، وجدوا الزوجة راقدة على أرضية المرحاض.



وكشفت مسؤولة حماية المرأة، أن الزوجة كانت تعاني من الضعف الشديد لدرجة أنها كانت غير قادرة على السير، وتبين أنها متزوجة منذ 17 عاماً ولديهما ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 عاماً.