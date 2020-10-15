نجح علماء من جامعة أكسفورد البريطانية، في تطوير اختبار سريع قادر على اكتشاف فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أقل من خمس دقائق.



وأضافوا أنه يمكن استخدامه في الاختبارات التي تستهدف أعداداً كبيرة في المطارات والشركات. وأكدت الجامعة أنها تأمل أن ​​يكون لديها جهاز معتمد متاح بعد ستة أشهر.



وذكر الباحثون في الدراسة التي لم تنشر بعد، أن الجهاز قادر على اكتشاف فايروس كورونا وتمييزه عن الفايروسات الأخرى بدقة عالية.



وقال البروفيسور بقسم الفيزياء في أكسفورد، أخيل كابانيديس: «طريقتنا ترصد بسرعة جزيئات الفايروس السليمة، هذا يعني أن الاختبار سيكون بسيطاً وسريعاً للغاية وغير مكلف».



وأعلنت شركة سيمنس هيلثينيرز، أمس (الأربعاء)، عن إطلاق جهاز اختبار سريع في أوروبا للكشف عن حالات الإصابة بفايروس كورونا، لكنها حذرت من أن الصناعة قد تواجه صعوبة في تلبية الطلب المتزايد.



وعلى الرغم من أن اختبار أكسفورد لن يكون جاهزاً إلا العام القادم، فإن الاختبارات يمكن أن تساعد في مواجهة الوباء في فصل الشتاء القادم. حيث يحذر الخبراء من أن العالم سيحتاج إلى التعايش مع فايروس كورونا حتى لو تم تطوير لقاح.