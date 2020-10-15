مع اقتراب فصل الشتاء، يقبل الكثيرون على تناول مشروب الزنجبيل الساخن لما يتميز به من فوائد غذائية وصحية. موقع «بولد سكاي» وفقا لـ«سبوتنيك» سلط الضوء على أهم الفوائد الغذائية والصحية للمشروب الطبيعي ودوره في علاج العديد من الأمراض.

وفي ما يلي أهم فوائد المشروب:

- يساهم في تحسين عمل الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم.

- يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام.

- يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

- يساعد الزنجبيل في الوقاية من سرطان المعدة والدم والجلد والبنكرياس والقولون والثدي والكبد، وذلك لاحتوائه على مادة «الفلافونويد» التي تلعب دورا رئيسيا في منع ظهور السرطان كونها تنظم نشاط الإنزيم وتدمر السمية الجينية.

- يساعد في تقليل البلغم وتوسيع الشعب الهوائية.

- يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.

- يساعد في علاج التهاب المفاصل، خصوصا التهاب المفاصل الروماتويدي.

- يمكن استخدامه في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل «الإكزيما» وحكة الجلد، إضافة لتجديد خلايا الجلد، لكونه غنيا بفيتامين «C».