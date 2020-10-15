توفي الفنان المصري محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر، الذي أبعده سنواتٍ عن الفن والحياة العامة. وكتب ابنه السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين على حسابه بموقع «فيسبوك»: «توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون». كما أعلن نجله عبر حسابه أن الجنازة ستكون اليوم الخميس.وتعلق ياسين، المولود في مدينة بورسعيد عام 1941، بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال نادي المسرح في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي.وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي، الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة، مثل «ليلى والمجنون» و«الخديوي».وقدم في السينما أدواراً صغيرة في نهاية حقبة الستينات، إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية عام 1970، وتوالت الأفلام بعد ذلك، فكان من بينها «الخيط الرفيع» أمام فاتن حمامة، و«أنف وثلاث عيون» أمام ماجدة الصباحي، و«قاع المدينة» أمام نادية لطفي.وفي التلفزيون، قدم عشرات المسلسلات. ومنحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم، فشارك في «الجزيرة» مع أحمد السقا، و«الوعد» مع آسر ياسين.