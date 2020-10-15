بـ18 دار عرض و2368 مقعدا، يستعد أهالي الظهران مساء اليوم (الخميس) لافتتاح أكبر صالة سينما في المملكة. وتعد صالات عرض السينما في الظهران أول دار سينما مملوكة ومدارة وطنياً في المملكة.ويحتوي موقع الصالة الجديد في الظهران على 18 صالة بسعة إجمالية تصل إلى 2368 مقعدا، تنوعت ما بين صالة دولبي سينما الشهيرة وصالة نظام سامسونج اونكس الأولى من نوعها بشاشة عرض LED وصالة بنظام «سكرين اكس» تتميز بشاشات ممتدة على طول الجدران الجانبية، إضافة إلى 3 صالات للتجربة الفخمة.وبافتتاح دار السينما في الظهران يرتفع عدد دور العرض في كافة أنحاء السعودية إلى 21 سينما، بعدما افتتحت الهيئة أول داري سينما في محافظتي الجبيل والأحساء في 25 أغسطس.