أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستفرض حظر تجول ليلياً بدءاً من السبت القادم (بين الـ9 مساءً والـ6 صباحاً) في عدد من المدن الكبرى، بينها باريس، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية.

وقال ماكرون في حوار تلفزيوني اليوم: إن حظر التجول سيستمر لـ4 أسابيع، وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من ديسمبر. 6 أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية، موضحاً أن التدبير يدخل السبت حيّز التنفيذ.

وإضافة إلى باريس ومنطقتها، يشمل التدبير 8 مدن كبرى هي ليل، وليون، وإيكس مرسيليا، وغرونوبل، ومونبلييه، وسانت إتيان، وروان، وتولوز.

ويعني القرار عملياً إغلاق المطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما ابتداءً من الساعة 21:00 (19:00 ت غ).

وشدد ماكرون على ضرورة أن تتابع العجلة الاقتصادية عملها، قائلاً إن فرنسا ستواصل العمل وهذا أمر ضروري لاقتصادنا.

وبعدما سجّلت فرنسا في الموجة الأولى من تفشي الوباء 30 ألف وفاة بكوفيد-19، عادت أخيراً لتشهد تسارعاً في وتيرة الإصابات.