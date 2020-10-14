قدمت دوقة ساسكس البريطانية ميغان ماركل وصفة مثالية -على حد تعبيرها- للفتيات للحفاظ على أنفسهن، عبر الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي قدر الإمكان، مؤكدة أنها ليست لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليست لديها أي فكرة عما يقال عنها على الإنترنت.وتشن ماركل، التي غادرت مع زوجها الأمير هاري المملكة المتحدة لأسباب منها عداء وسائل الإعلام، حملة منذ شهور ضد آثار الأحاديث السلبية عبر الإنترنت. وقالت ميغان لقمة أقوى نساء الجيل القادم التي نظمتها مجلة فورتشون «اتخذت قراراً شخصياً بعدم امتلاك أي حساب؛ لذلك لا أعرف ما يحدث، وهذا مفيد لي من نواحٍ كثيرة». وأوضحت أنها أغلقت حساباتها الشخصية منذ سنوات، وأن حساباتها الرسمية مع زوجها كان يديرها آخرون.