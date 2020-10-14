أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته على الفيس بوك معلقاً عليها «توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعبرت الفنانة شهيرة عن حزنها لوداع زوجها النجم الراحل محمود ياسين، الذى رحل عن دنيانا اليوم (الأربعاء) بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً، ونشرت شهيرة صورة عبر حسابها على موقع الفيس بوك لزوجها الراحل محمود ياسين، معلقة عليها «رحل حبيب عمرى خلاص».