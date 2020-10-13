يحذر خبراء دوماً من عادات غير صحية يمارسها الإنسان بشكل يومي تشعره بالتعب والخمول، حتى في حال حصوله على قسطٍ كافٍ من النوم. وتسمى هذه الحالة متلازمة التعب المزمن، ما يدل على أن الجسم بحاجة إلى اتباع بعض العادات الصحية، مثل تغيير النظام الغذائي أو شرب المزيد من المياه. ونقل موقع «روتانا» عن خبراء أن من أهم الأسباب التي تعزز الشعور بالكسل هو النظام الغذائي غير الصحي، إذ تتسبب بعض الأطعمة في تغير مستوى السكر في الدم، فتشعرون بمزيدٍ من النشاط، ثم يعود الخمول والتعب مرة أخرى. وينصح الخبراء بالتخفيف من استهلاك السكر والكربوهيدرات المصنعة وتناول أطعمة غنية بالألياف مثل الشوفان، العدس، والخضار. ثانياً، إهمال التمارين الرياضية، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2008 أن الشباب الذين يمارسون 20 دقيقة فقط من التمارين منخفضة الكثافة 3 مرات في الأسبوع، لديهم مستويات طاقة أعلى ومستويات أقل من التعب. ومن الأسباب أيضاً، قلة جودة النوم بغض النظر عن عدد ساعاته، إذ يقلل اضطراب الساعة البيولوجية للجسم بجودة النوم، علاوة على تأثير شرب القهوة في وقتٍ متأخرٍ من اليوم، والانشغال بالهاتف قبيل النوم على السرير.اسباب الشعور بالتعب والخمول:- النظام الغذائي غير الصحي- إهمال التمارين الرياضية- عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم- نقص الفيتامينات يشعركم بالتعب والخمول- تخفيف استهلاك السكر والكربوهيدرات المصنعة