دشن الدكتور ⁧‫حمود أبو طالب‬⁩ المعرض الفوتوغرافي ⁧‫«روح الأعماق»، من تنظيم جمعية الثقافة والفنون في جدة‬⁩ بحضور مدير الجمعية محمد آل صبيح‬⁩ وعدد من الفنانين الفوتوغرافيين في مقدمتهم الفنان خالد خضر‬⁩ الذي أهدى مفتتح المعرض لوحة تحوي صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقطها بعدسته.وعبر أبو طالب عن شكره لهذه الدعوة، مبدياً إعجابه بما احتواه المعرض من الصور الاحترافية الرائعة لأعماق البحر الأحمر، التي تستحق أن يشاهدها العالم كما قال. وتمنى من وزارة السياحة وشركة مشروع البحر الأحمر الاحتفاء بهذا المعرض. وأثنى على جهود الجمعية في إبراز هذه الإبداعات، قائلاً: «دون أدنى مجاملة الجمعية تنفذ أنشطة وفعاليات نوعية مدهشة رغم الإمكانات المحدودة، وتمثل قوتنا الناعمة في أجمل تجلياتها، ونأمل أن يكون المجتمع داعماً وشريكاً لها».