ألقت الشرطة الروسية القبض على سيدة حاولت بيع طفلتها الرضيعة التي أنجبتها قبل أسبوع واحد فقط بثمن بخس، إلاّ أن المفاجأة كانت في سبب بيع السيدة لطفلتها، إذ تبين أن الأم تريد المال لشراء حذاء جديد لها.وتمكنت الشرطة من الإيقاع بالسيدة التي حاولت بيع طفلتها في السوق السوداء، بعد نجاح ضباط في إقناعها بأنهم يريدون شراء الطفلة، فاستدرجوها إلى مقهى في وسط العاصمة الروسية موسكو من أجل إتمام الصفقة، ثم قاموا بإلقاء القبض عليها وإنقاذ الطفلة البالغة من العمر أسبوعاً واحداً فقط.ونقلت جريدة «ديلي ميرور» Daily Mirror البريطانية التي نشرت تفاصيل الواقعة، عن الأم التي أرادت بيع طفلتها قولها إنها «كانت تبحث عن أبوين لتبني طفلتها ووافقت على بيع الطفلة مقابل ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (4 آلاف دولار أمريكي)».وكشفت الصحيفة أن الأم الروسية تُدعى لويزا جادجييفا، وتبلغ من العمر 25 عاماً، حيث قامت الشرطة باحتجازها في موسكو بعد أن حاولت تسليم الرضيعة في مقهى بوسط المدينة.