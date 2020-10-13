تلقى تطبيق «تيك توك» ضربة جديدة في خضم تعرضه لتدقيق متزايد مع تنامي شعبيته في أنحاء العالم، إذ قررت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في باكستان، أخيراً، حظر تطبيق التواصل الاجتماعي المثير للجدل. وقالت الهيئة إن الحظر جاء في ضوء «شكاوى من قطاعات مختلفة من المجتمع، من محتوى لا أخلاقي وخليع على تطبيق تبادل ونشر مقاطع الفيديو». وأضافت أنها ستراجع قرار الحظر إذا تبنى التطبيق آلية مُرضية للتعامل مع المحتوى غير القانوني.وتحتل باكستان المركز رقم 12 عالمياً من حيث عدد تنزيلات «تيك توك»، الذي تم تحميله نحو 43 مليون مرة في أنحاء البلاد.فيما أكد تطبيق «تيك توك»، أنه «ملتزم باتباع القانون في الأسواق التي يطرح بها ومنها باكستان»، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتيجة تساعده على مواصلة تقديم الخدمة لمجتمع الإنترنت الحيوي والإبداعي في باكستان.