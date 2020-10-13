أودت تجارة الخمور غير المشروعة، خصوصا المهرب منها والمغشوش، بحياة عشرات المواطنين الأتراك في أقل من أسبوع، ما سلط الضوء على مشكلة اجتماعية تفاقمت بسبب ارتفاع الضرائب عليها وذلك حسب تقاير إخبارية.

وأشارت صحيفة «ذا ستار» الماليزية في تقرير لها أمس (الاثنين)، إلى أن الكحوليات غير المشروعة تسببت بمقتل 32 شخصا على الأقل في عدة مدن تركية في أقل من أسبوع.

وتداولت الصحف التركية المحلية بعدها أنباء مشابهة عن مقتل أشخاص في كيريكالي وسط الأناضول وجنوب مرسين وشمال غرب موغلا وإسطنبول، بسبب تناولهم خمورا مهربة أو مغشوشة.