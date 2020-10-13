يمكنك الاستيقاظ دون إزعاج من صوت المنبه كل صباح، من خلال تعليم الجسم الاستيقاظ دون رنين آليات إضافية فوق الأذن. في ظل هذه الظروف سيتحسن نظام النوم الذي تعتمد عليه الصحة والمزاج، حسب مادة موقع «ريدوس» وفقا لـ«سبوتنيك»، الذي يوصي بحساب معدل نومك. فعادة يحتاج الشخص البالغ من 6 إلى 9 ساعات في اليوم.

ولمعرفة هذه القاعدة على وجه التحديد يجب أن تنام لعدد مختلف من الساعات وتدون مشاعرك في الصباح وأثناء النهار: ما إذا كان الشخص يشعر بالبهجة، أو النعاس، وهل هناك دوخة، وما إلى ذلك. اذهب إلى الفراش واستيقظ في الوقت المحدد.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تذهب إلى الفراش وتستيقظ في الوقت نفسه. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 7:00، وكان معدل النوم 8 ساعات، فأنت بحاجة إلى النوم في موعد لا يتجاوز الساعة 23:00. يجب اتباع هذا الجدول الزمني حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وفي هذه الحالة ستصبح عادة.

من الأفضل القيام فور الاستيقاظ، ولكن لا تقفز فجأة من السرير. أولاً، من الأفضل أن تتمدد، وتمدد أطرافك، وتنهض ببطء وتجلس، وتقوم ببطء وتذهب للاغتسال.

أيضاً، إذا كنت تريد معرفة كيفية الاستيقاظ دون منبه، فلا يجب أن تذهب إلى الفراش أثناء النهار. هذا يرجع إلى حقيقة أن النوم أثناء النهار يمكن أن يعطل النظام بسرعة، الأمر الذي سيتعين إعادة تأسيسه.

من المهم أيضاً أن تفكر أنك تريد الاستيقاظ مبكرا في المساء: أعط لنفسك تعليمات واضحة وصارمة للاستيقاظ في الصباح في الوقت اللازم.