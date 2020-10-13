أعلنت جامعة «أوكسفورد» البريطانية، تسجيل أول حالة وفاة لامرأة (89 عاما) في هولندا بعد إصابتها مجددا بفايروس كورونا.

ووفقا للعلماء الهولنديين، فإن «امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد نحو شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا».

وأشارت مصادر صحية، إلى أن «حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفايروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى، توفيت»، وفق موقع «روسيا اليوم».

من جهتها، أعلنت عالمة الفايروسات ماريون كوبمانز، نهاية أغسطس الماضي عن اكتشاف إصابة ثانية لأول مرة لمريض مسن يعاني من ضعف في جهاز المناعة.