طلبت المحكمة العليا في إقليم البنجاب وهاريانا شمالي الهند من رجال الشرطة الذين يعانون من الوزن الزائد تخفيض أوزانهم للمشاركة في عمليات المداهمة التي تستهدف مهربين وتجار مخدرات، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وأمر القاضي أرفيند سينغ سانغوان، المسؤولين في الشرطة بعدم تفويض العناصر الذين فشلوا في اعتقال شخص بسبب ضعف لياقتهم، رغم أن المتهم في منتصف العمر.

ودعا سانغوان لإجراء اختبارات لياقة لرجال الشرطة الذين فشلوا في اعتقال متهم بقضية مخدرات، نجح في الفرار من عناصر الأمن الذين وجدوا صعوبة في اللحاق به لوزنهم الزائد.

وأرجع القاضي قراره لارتفاع حالات فرار المتهمين من رجال الشرطة، خلال محاولات القبض عليهم، وذلك بالقفز من أسطح المباني أو تسلق الجدران، في حين عجز أفراد الأمن عن اللحاق بهم.