على متن قطار سريع في الصين، تسلل قط ضال إلى القطار محاولاً تجربة السفر، فرآه عامل السكة الحديد وتم ضبطه وإخراجه، وفقًا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

والتقط ركاب القطار صورًا وفيديوهات لعامل السكة الحديد حاملاً القط لإخراجه من القطار، ورفع العامل جسد القط وقاده نحو باب القطار، وهو يمشي على قدميه الخلفيتين، وتم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار إعجاب الملايين، لأن هيئة القط كانت كوميدية ومضحكة، وعلق رواد مواقع التواصل على الفيديو قائلين: «القط تم طرده لأنه لم يدفع ثمن التذكرة».

وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن هذه اللقطة جرى تصويرها في منطقة منغوليا بشمال غرب الصين، من قِبل ركاب القطار، الذين أعجبوا بالمشهد الطريف وشكل القط أثناء طرده.

وعلقت إحدى السيدات التي نشرت الفيديو، قائلة: «يا له من مشهد طريف، أُجبر على مغادرة القطار بعد أن رفض شراء تذكرة».

وقال البعض إن القط قد ضاع من صاحبه، لأنه يبدو في حالة جيدة وليس من قطط الشوارع، فيما تعاطف العديد مع القط، خصوصا أن مصيره لم يعرفه أحد بعد مغادرته للقطار.

وتقع منطقة منغوليا التي حدثت بها الواقعة الطريفة في شمال شرق الصين، وتعتبر أول منطقة حكم ذاتي بالصين، وتبلغ مساحتها 1.183 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 17% من مساحة الصين، فيما يصل تعداد شعبها إلى نحو 24 مليون نسمة.

وتنتشر العديد من المواقف الطريفة للقطط في الأماكن المختلفة، إذ تم تداول مقطع فيديو لقطة تتشاجر مع انعكاس صورتها في المرآة، في مقطع كوميدي أثار إعجاب الكثير، قامت بتصويره صاحبة القطة.