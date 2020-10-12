نجح فريق دولي من علماء الأحفوريات في العثور على نوع جديد من الموزاصوريات، وهي زواحف بحرية كبيرة الحجم انقرضت منذ ملايين السنين.

وجاء في بلاغ للفريق العلمي، نشرته الجامعة الكندية «ألبرتا» على موقعها الرسمي، أن هذا الاكتشاف سلط الضوء على كيفية عيش بعض الحيوانات المفترسة الضخمة قبل ملايين السنين في نظم بيئية شديدة التنافسية، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأطلق على هذا النوع الجديد من الموزاصوريات اسم Gavialimimus almaghribensis من قبل فريق بحث تقوده كاتي سترونغ، تحت إشراف عالم الأحفوريات الفقارية مايكل كالدويل، إلى جانب متعاونين من جامعة سينسيناتي في أمريكا وجامعة فليندرز في أستراليا.

وأشار الفريق العلمي إلى أن أكثر من 12 نوعا من الموزاصوريات، التي يمكن أن يصل طولها إلى 17 مترا وتشبه تنين كومودو الضخم، كانت تعيش في البيئة البحرية المحيطة بالمغرب أواخر العصر الطباشيري ما بين 66 إلى 72 مليون سنة مضت.

ويتميز النوع الجديد المكتشف بالأنف الطويل والضيق والأسنان المتشابكة، مثل التي يتوفر عليها تمساح الغاريال.

وقالت كاتي سترونغ إن جمجمة الموزاصور المغربي يبلغ طولها مترا، وجرى اكتشافها في منجم للفوسفات غني بالأحفوريات. وأضافت: «المغرب مكان رائع للغاية للعثور على الأحفوريات، خصوصا في مناجم الفوسفات التي تتوفر على رواسب البيئات البحرية».