كشفت دراسة حديثة أنه بإمكان فايروس كورونا المستجد البقاء على الأوراق النقدية لـ4 أسابيع.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز الأسترالي للتأهب لمواجهة الأمراض أن الفايروس قد يظل معديا لأسابيع على الأوراق النقدية والزجاج والأسطح الشائعة الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء (الأحد).

وكشفت الدراسة أن الفايروس يمكن أن يبقى لمدة 28 يوما على الأسطح الملساء مثل الزجاج الموجود على شاشات الهاتف المحمول والأوراق النقدية البلاستيكية في درجة حرارة الغرفة، أو 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت). ويقارن ذلك بالبقاء 17 يوما لفايروس الأنفلونزا.

وقالت نائبة مدير المركز ديبي إيغلز: «تُظهر نتائجنا أن الفايروس يمكن أن يظل معديا على الأسطح لفترات طويلة، مما يعزز الحاجة إلى الممارسات الجيدة مثل غسل الأيدي بانتظام وتطهير الأسطح».