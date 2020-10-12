قررت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «إف دي إيه» سحب دواء «ميتفورمين هيدروكلوريد»، الذي يتم استخدامه لعلاج مرض السكري، من الأسواق لاحتوائه على مواد خطرة قد تسبب السرطان.

وكشفت الهيئة الأمريكية أن سبب سحب دواء «ميتفورمين هيدروكلوريد» هو احتواؤه على نسبة مرتفعة لعناصر تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى قول الشركة المنتجة للدواء «ماركنساس فارما ليميتد» إنها أجرت بعض الاختبارات على الدواء بالفعل وتم اكتشاف مادة (إن دي آم إي) التي تمثل خطورة على الصحة.

وتم إجراء اختبارات على الدواء الموجود في السوق، إذ أظهرت النتائج أن بعض القطع يتجاوز الحد اليومي المقبول البالغ 96 نانوغرام/ يوم.

ورغم ذلك نصحت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية مستخدمي الدوء بعدم وقفه حتى استشارة الطبيب لتوفير بديل، خصوصا في أقراص 500 و750 مغم.