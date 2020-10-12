استقبل المغرب، مساء (السبت)، أول فوج للسائحين الأجانب، بعد 7 أشهر من إغلاق الحدود الجوية والبحرية، بسبب الأزمة الناجمة عن فايروس كورونا المستجد.

وحطت رحلة تضم 160 سائحا فرنسيا، بمدينة مراكش (العاصمة السياحية للمغرب). وشكل وصول الفوج إلى مطار مراكش الدولي «حدثا رمزيا»، إذ كان في استقبالهم مجموعة من المسؤولين عن قطاع السياحة، والذين يطمحون لإنقاذ القطاع من حالة الشلل شبه التام.

وتشير آخر دراسة رسمية إلى أن قطاع السياحة في المغرب، الذي يساهم بنحو 10% من الناتج الداخلي الخام، تكبد أكثر من 6 مليارات دولار من الخسائر بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.