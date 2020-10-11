يعد العناق من الطرق التي يظهر بها الشخص مشاعر الحب والمواساة والتقدير للآخرين، إضافة إلى إرسال العديد من المشاعر التي لا يمكن للشخص التعبير عنها بالكلمات.ويساعد العناق في زيادة إفراز هرمون الـ«أوكسيتوسين»، المساهم في إصلاح الجسم للعضلات بسرعة أكبر، وتحفيز تحول دهون الجسم إلى طاقة وإصلاح العضلات ونموها بمستوى أفضل، والتسبب في الشعور بالتعاطف.وأظهرت دراسات عدة، أن رفع مستويات «أوكسيتوسين»، من شأنها تعزيز احترام الذات، فيما ذهبت دراسات أخرى إلى أن العناق يساهم في زيادة إفراز هرمون الأوكسيتوسين، الذي يساهم إفرازه في زيادة الثقة بين البشر، مما يزيد بشكل كبير من فوائد التفاعلات الاجتماعية.إظهار التقدير والمواساةالتخفيف من التوتر والإجهادتنظيم مزاج الإنسانزيادة الترابط وتعزيز العلاقاتزيادة السعادة واحترام الذات