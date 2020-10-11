توصل علماء خلال دراسة أجريت في الولايات المتحدة وشملت 57 مريضًا يعانون من قصر النظر الشيخوخي إلى قطرات للعين اليومية تستعيد الرؤية المثالية لمدة تصل إلى 12 ساعة.

ويعمل المختصين في إجراء تجارب سريرية أكثر لمعرفة فاعليتها وأنها لا تحدث آثارا جانبية حيث يتوقع أن تكون متاحة خلال عامين أو ثلاثة قادمة ما إذ نجحت.

وقالت استشارية طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، ميلاني هينجوراني: «يحب الكثير من الناس حل مشكلات الرؤية القريبة لديهم مع تقدمهم في السن»، مشيرةً إلى أن التدخل الجراحي خطورته عالية والنتائج ليست موثوقة دائمًا، وسيكون من الجيد أن يكون لديك بديل.